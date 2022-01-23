Украинская делегация отправилась на январскую сессию ПАСЕ, где обсудят угрозу со стороны РФ

КИЕВ. 23 января. УНН. Украинская делегация отправилась на январскую сессию ПАСЕ, где среди прочего будут обсуждать угрозу со стороны РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

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“Наша парламентская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы сегодня отправилась в Страсбург, где уже завтра начнется январская сессия ПАСЕ. Из-за эпидемической ситуации она состоится в гибридном формате. От Украины, кроме меня, физически присутствующими будут еще трое коллег: Мария Мезенцева, Сергей Соболев и Алексей Гончаренко. Другие будут работать онлайн", - сообщила Кравчук.

Детали

Так, в фокусе работы сессии в этот раз:

— дебаты о безопасностной ситуации в Европе, что особенно актуально в связи с наращиванием российской угрозы у наших границ;

— обжалование полномочий российской делегации и ее одиозного главы — Петра Толстого, который претендует на должности вице-президента;

— выборы президента ассамблеи, на которых появилась интрига, ведь мы с коллегами из Baltic+ выдвинули кандидатуру Марии Мезенцевой — в противовес Тени Кокса, который возглавляет в ПАСЕ группу левых;

— жесткая для России резолюция по отравлению Алексея Навального и доклад о насильственных исчезновениях на территории Европы.

Напомним

Ранее сообщалось, что следующая сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы пройдет в Страсбурге 24-28 января в гибридном формате.