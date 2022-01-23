Папа Римский предложил провести День молитвы за мир из-за ситуации вокруг Украины

КИЕВ. 23 января. УНН. Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра предложил провести День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Цитата

“С тревогой слежу за ростом напряжения, что угрожает нанести новый удар по миру в Украине и поднимает безопасность на всем европейском континенте, имеет еще более широкие последствия. Обращаюсь с горячим призывом ко всем людям доброй воли возносить молитвы к Всемогущему Богу, чтобы каждое политическое действие и инициатива больше служила общечеловеческом братству, а не частным интересам. Тот, кто преследует собственные цели, причиняя вред другим, презирает собственное призвание человека, ибо все мы созданы братьями и сестрами. Поэтому, с обеспокоенностью, учитывая существующее напряжение, предлагаю, чтобы следующая среда, 26 января, была Днем молитвы за мир”, — заявил Франциск.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Ватикане сейчас проводятся дипломатические консультации о возможности визита Папы Римского Франциска в Украину.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.