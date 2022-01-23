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В Черновицкой области 22-летний пограничник получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали

В Черновицкой области 22-летний пограничник получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали

КИЕВ. 23 января. УНН. В Черновицкой области 22-летний солдат пограничной службы получил огнестрельное ранение в грудь, в результате чего его госпитализировали. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

Цитата

“Этой ночью, 23 января, пограничным нарядом была получена информация о ранении военнослужащего на одном из горных подразделений. Когда наряд соседний прибыл, то увидел раненого. Пограничным нарядом была оказана первая медицинская помощь”, — сообщил Бровко.

Детали

Сейчас раненый военный находится в больнице. Состояние его тяжелое.

Напомним

Ранее, в Черновицкой области во время несения службы погиб пограничник.

Источник: УНН
Теги: Украина, пограничники, Черновцы и Черновицкая область
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