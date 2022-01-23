Новости: Криминал и ЧП
23 января 2022, 16:18 • Юлия Якимова • 12360
В Черновицкой области 22-летний пограничник получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали
КИЕВ. 23 января. УНН. В Черновицкой области 22-летний солдат пограничной службы получил огнестрельное ранение в грудь, в результате чего его госпитализировали. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.
Цитата
“Этой ночью, 23 января, пограничным нарядом была получена информация о ранении военнослужащего на одном из горных подразделений. Когда наряд соседний прибыл, то увидел раненого. Пограничным нарядом была оказана первая медицинская помощь”, — сообщил Бровко.
Детали
Сейчас раненый военный находится в больнице. Состояние его тяжелое.
Напомним
Ранее, в Черновицкой области во время несения службы погиб пограничник.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram