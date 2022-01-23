Открытого вторжения РФ в Украину ожидать не стоит, но мы готовимся оказывать помощь беженцам - Минобороны Румынии

КИЕВ. 23 января. УНН. Румыния считает, что открытого вторжения России в Украину ожидать не стоит, но готова оказывать помощь беженцам. Об этом изданию Digi 24 заявил министр национальной обороны Румынии Василе Динку, передает УНН.

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“Если мы посмотрим на все виды военных конфликтов, то могут произойти массовые военные миграции, и мы ожидаем, что, очевидно, даже если на первый взгляд кое-кто чувствует, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны. Мы к этому готовимся. Сейчас мы готовимся к возможной помощи мигрантам с этого периода. Это гуманитарная обязанность", - заявил Динку.

Детали

По словам Динку, есть шанс, что после провала Женевских переговоров нельзя будет минимизировать шансы вооруженного конфликта на украинской границе.

“Это не значит, что Румыния будет втянута в эту войну, понятно, что никакого участия не будет, люди могут быть спокойны с этой точки зрения. Но когда возле вас что-то происходит, вы должны войти в состояние если не тревоги, то по крайней мере бодрствования”, - заявил он.

Министр обороны Румынии напомнил, что НАТО не может военно вмешиваться в Украину, поскольку эта страна не является членом Североатлантического альянса.

“С этой точки зрения мы, Румыния и НАТО не будем вступать в военную войну. Конечно, экономическая война, война других законопроектов, экономическая блокада могут существовать, если есть конфликт, но в этот момент горячей войны, так сказать, мы не ожидаем”, — отметил Динку.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источникитсообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.