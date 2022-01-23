Многотысячный протест из-за Covid-ограничений в Брюсселе: начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы

КИЕВ. 23 января. УНН. В воскресенье в Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые митингуют против вакцинации и ограничений против COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на San Diego Union-Tribune.

Детали

В Брюсселе демонстранты скандировали “Свобода!”

Позже офицеры полиции в белых шлемах пытались разогнать протестующих, которые проигнорировали указания, переданные через громкоговорители, что демонстрация закончена и они должны уйти.

Как пишут СМИ, несколько сотен манифестантов, которые отделились от основной колонны, попытались прорвать полицейское оцепление у здания Европейской полиции, начали кидать в полицейских петарды и бутылки.

Полицейские грузовики с водометами обстреляли демонстрантов мощными реактивными струями, а воздух в столице Бельгии заполнили густые облака дыма и следы газа.

По словам полицейских, во время столкновений задержаны до 10 человек. Пока что инцидент носит единичный характер.

Напомним

По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 349 млн человек.