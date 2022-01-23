В Грузии прошла акция солидарности и поддержки Украины на фоне агрессии РФ

КИЕВ. 23 января. УНН. У здания посольства Украины в Грузии прошла акция в знак солидарности и поддержки Украины на фоне агрессии РФ. Об этом сообщили на странице посольства в Facebook, передает УНН.

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"23 января возле здания Посольства Украины в Грузии состоялась многочисленная акция в знак солидарности и поддержки Украины на фоне беспрецедентной эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины и наращивание страной - агрессором военного присутствия вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в митинге приняли участие представители различных политических партий, гражданские активисты, организации и украинцы, которые проживают на территории Грузии.

В своем выступлении заместитель главы миссии, советник Посольства Андрей Касьянов сообщил, что на фоне агрессивной внешней политики РФ против Украины чрезвычайно важное значение имеет солидарность и международная поддержка.

Также, была выражена благодарность всем участникам акции, подчеркнуто, что голос поддержки и солидарности с Украиной является чрезвычайно важным в противостоянии захватническим амбициям российского режима, реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины и Грузии, а также обеспечение их демократического развития и экономического процветания.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.