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SpaceX и NASA во второй раз отложили отстыковку грузовика Cargo Dragon от МКС

SpaceX и NASA во второй раз отложили отстыковку грузовика Cargo Dragon от МКС

КИЕВ. 23 января. УНН. Компания SpaceX Илона Маска и космическое агентство США NASA второй раз за два дня перенесли начало отстыковки грузового космического корабля Cargo Dragon. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение компании.

Цитата

“SpaceX и NASA отказались от сегодняшнего запланированного вылета модернизированного космического корабля SpaceX Dragon из-за сильного ветра в зонах прилива в Персидском заливе”, - заявила спикер NASA Сандра Джонс во время телевизионного обновления NASA в субботу.

В самой компании заявили, что новая попытка запланирована на 23 января в 17.40 по Киеву. Приводнение космического корабля ожидается в понедельник или вторник утром.

Отмечается, что аппарат вернет на Землю 2 267 кг материалов, полезных для науки.

Напомним

Ранее, стало известно, что компания Space Entertainment Enterprise (SEE), которая сейчас работает над фильмом о космосе голливудского актера Тома Круза, планирует построить спортивную арену и киностудию в невесомости.

Источник: УНН
Теги: космос, кино, Украина
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