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Вторая партия оружия от США направляется в Украину: фото

Вторая партия оружия от США направляется в Украину: фото

фотогалерея

КИЕВ. 23 января. УНН. В Украину направляется уже вторая партия вооружения от США. По данным сервиса Flightradar24, самолет уже летит в Киев, передаетУНН.

Детали

Речь идет о N756CA. Этот самолет несколько дней назад доставил в Украину первую партию оружия.

Борт под номером 756CA отправился с авиабазы ВВС США.

Кроме того, liveuamap обнародовал фото загрузку самолета вооружением для Вооруженных Сил Украины.

Напомним

В Пентагоне показали боеприпасы, оружие и другое оборудование, которое готовили к отправке в Украину.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, вооружение
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