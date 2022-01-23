Новости: Политика
23 января 2022, 19:27 • Тоня Туманова • 22710
Вторая партия оружия от США направляется в Украину: фото
КИЕВ. 23 января. УНН. В Украину направляется уже вторая партия вооружения от США. По данным сервиса Flightradar24, самолет уже летит в Киев, передаетУНН.
Детали
Речь идет о N756CA. Этот самолет несколько дней назад доставил в Украину первую партию оружия.
Борт под номером 756CA отправился с авиабазы ВВС США.
Кроме того, liveuamap обнародовал фото загрузку самолета вооружением для Вооруженных Сил Украины.
Напомним
В Пентагоне показали боеприпасы, оружие и другое оборудование, которое готовили к отправке в Украину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобороны показали протитанкове вооружение, которое получили от Великобритании
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram