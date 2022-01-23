Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 -0,0055  EUR: 32,11 -0,0048 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений
ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
14325

“Динамо” одержало вторую подряд разгромную победу на сборах в Испании

“Динамо” одержало вторую подряд разгромную победу на сборах в Испании

КИЕВ. 23 января. УНН. Киевское “Динамо” провело второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании. Вслед за победой над испанским “Атлетико Пульпиленьйо” (4:0) соперником подопечных Мирчи Луческу стал представитель чемпионата Люксембурга — “Расинг Унион”, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Детали

Фактически первый по-настоящему опасный момент в игре, проходившей за сильного ливня, “Динамо” создало в середине тайма, и сразу удалось открыть счет. Шапаренко пасом вразрез отправил в прорыв Кулача, нападающий ворвался в штрафную и с левой ноги пробил мимо вратаря — 1:0.

Еще до перерыва счет стал крупным — 3:0. Забивали Вербич и Цыганков. После перерыва точку поставил Бражко. Он подкараулил соперников на ошибке возле собственной штрафной, вышел на вратаря, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота — 4:0.

Дополнение

Следующий контрольный поединок киевское “Динамо” проведет против норвежского “Буде-Глимт” 27 января, начало в 12:00 по киевскому времени.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.