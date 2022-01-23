“Динамо” одержало вторую подряд разгромную победу на сборах в Испании

КИЕВ. 23 января. УНН. Киевское “Динамо” провело второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании. Вслед за победой над испанским “Атлетико Пульпиленьйо” (4:0) соперником подопечных Мирчи Луческу стал представитель чемпионата Люксембурга — “Расинг Унион”, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Детали

Фактически первый по-настоящему опасный момент в игре, проходившей за сильного ливня, “Динамо” создало в середине тайма, и сразу удалось открыть счет. Шапаренко пасом вразрез отправил в прорыв Кулача, нападающий ворвался в штрафную и с левой ноги пробил мимо вратаря — 1:0.

Еще до перерыва счет стал крупным — 3:0. Забивали Вербич и Цыганков. После перерыва точку поставил Бражко. Он подкараулил соперников на ошибке возле собственной штрафной, вышел на вратаря, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота — 4:0.

Дополнение

Следующий контрольный поединок киевское “Динамо” проведет против норвежского “Буде-Глимт” 27 января, начало в 12:00 по киевскому времени.