Мэр Нью-Йорка впервые получил зарплату в криптовалюте

КИЕВ. 23 января. УНН. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс получил первый платеж в цифровой валюте через биржу Coinbase. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Vergе.

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“Нью-Йорк является центром мира, и мы хотим, чтобы он был центром криптовалют и других финансовых инноваций. Быть в авангарде таких инноваций поможет нам создавать рабочие места, улучшать нашу экономику и оставаться магнитом для талантов со всего мира”, — заявил Адамс.

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Адамс занял должность мэра 1 января 2022 года. Его зарплата составляет примерно 5,9 тыс. долларов за две недели. Эта сумма распределяется между двумя криптовалютами. Какая пропорция - неизвестно.