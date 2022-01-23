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Мэр Нью-Йорка впервые получил зарплату в криптовалюте

Мэр Нью-Йорка впервые получил зарплату в криптовалюте

КИЕВ. 23 января. УНН. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс получил первый платеж в цифровой валюте через биржу Coinbase. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Vergе.

Цитата

“Нью-Йорк является центром мира, и мы хотим, чтобы он был центром криптовалют и других финансовых инноваций. Быть в авангарде таких инноваций поможет нам создавать рабочие места, улучшать нашу экономику и оставаться магнитом для талантов со всего мира”, — заявил Адамс.

Добавим

Адамс занял должность мэра 1 января 2022 года. Его зарплата составляет примерно 5,9 тыс. долларов за две недели. Эта сумма распределяется между двумя криптовалютами. Какая пропорция - неизвестно.

Источник: УНН
Теги: Нью-Йорк, криптовалюта
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