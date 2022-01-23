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В компании Mars заявили о глобальных изменениях персонажей из рекламы M&M's

В компании Mars заявили о глобальных изменениях персонажей из рекламы M&M's

КИЕВ. 23 января. УНН. Компания Mars, которой принадлежит бренд M&M's, заявила об изменениях персонажей из рекламы конфет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Mars.

Детали

M&m's на рынке более 80 лет, однако не прекращает развиваться.

Как отметили в компании, вид известных персонажей-конфет значительно обновят. Кроме внешности, уделят внимание и внутреннему миру. Анимированные конфеты станут разными по росту, а цвет кожи их рук и ног станет нейтральным вместо привычного телесного цвета.

Также персонажи изменят тон голоса на более дружелюбный и приветливый.

Красная конфета станет дружелюбнее к другим персонажам, а оранжевая примет свое собственное “я” и будет жить в гармонии с проблемами и тревогами, которые ее окружают.

Имена конфет также несколько изменят, лишив идентификации пола. Mars отказывается от обращений Ms. та Mr, чтобы акцентировать внимание на личностях конфет-персонажей, а не на их пол.

Источник: УНН
Теги: реклама, изменения
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