В компании Mars заявили о глобальных изменениях персонажей из рекламы M&M's

КИЕВ. 23 января. УНН. Компания Mars, которой принадлежит бренд M&M's, заявила об изменениях персонажей из рекламы конфет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Mars.

Детали

M&m's на рынке более 80 лет, однако не прекращает развиваться.

Как отметили в компании, вид известных персонажей-конфет значительно обновят. Кроме внешности, уделят внимание и внутреннему миру. Анимированные конфеты станут разными по росту, а цвет кожи их рук и ног станет нейтральным вместо привычного телесного цвета.

Также персонажи изменят тон голоса на более дружелюбный и приветливый.

Красная конфета станет дружелюбнее к другим персонажам, а оранжевая примет свое собственное “я” и будет жить в гармонии с проблемами и тревогами, которые ее окружают.

Имена конфет также несколько изменят, лишив идентификации пола. Mars отказывается от обращений Ms. та Mr, чтобы акцентировать внимание на личностях конфет-персонажей, а не на их пол.