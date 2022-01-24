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В Нидерландах мужчина во время тест-драйва разбил лимитированную модель Ferrari за 3 млн долларов

В Нидерландах мужчина во время тест-драйва разбил лимитированную модель Ferrari за 3 млн долларов

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КИЕВ. 24 января. УНН. В Нидерландах механик проводил тест-драйв, однако набрав скорость, спорткар занесло. В результате автомобиль слетел с трассы и врезался в деревья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Ferrari Enzo является лимитированной моделью. Всего в мире было выпущено 399 экземпляров. Очевидцы рассказывают, что автомобиль ехал ровной двухполосной дорогой, а затем из-за большой скорости его занесло.

В автосалоне утверждают, что причиной аварии является низкая температура воздуха, туман и неосторожность драйвера. От удара у машины оторвало оба правых колеса, вырвало карданный вал.

У Ferrari разорвало на две части задний бампер, помяло всю правую часть кузова, сработали подушки безопасности. Водитель получил только испуг и несколько царапин.

Источник: УНН
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