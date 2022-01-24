Бокс: украинец техническим нокаутом победил британца в бою за международный пояс

КИЕВ. 24 января. УНН. Украинский проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) побил британского боксера Райана Мартина (14-3-1, 6 КО), сообщает УНН со ссылкой на “vringe”.

Детали

На кону был вакантный пояс международного чемпиона IBF, и его выиграл именно украинец. Первые раунды прошли при равной борьбе. В пятой трехминутке Чухаджян начал доминировать.

Во второй половине противостояния бой превратился в полное доминирование украинца. Мартину хорошо досталось на последних секундах восьмого раунда — крыша 7-й трехминутки. В следующем раунде он нахватался ударов и взял колено. Британец попытался боксировать вторым номером, но лидер сразу усилил давление и заставил того капитулировать в восьмом раунде.

Дополнение

Трое украинских боксеров одержали победы в Германии.