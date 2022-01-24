В США в результате аварии сбежали лабораторные обезьяны

КИЕВ. 24 января. УНН. В США в результате ДТП с грузовика сбежали лабораторные обезьяны. Некоторых из них до сих пор не поймали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Как отмечается, в машине перевозили 100 макак-крабоидов стоимостью около 10 тысяч долларов каждая, которые нужны для испытаний вакцин против COVID-19. Их должны были доставить в лабораторию во Флориде, но грузовик столкнулся с самосвалом, в результате чего контейнеры выпали на дорогу.

4 обезьяны вырвались и убежали в лес. По словам представительницы полиции штата Трупер Лоурен Лешер, местные власти уже поймали 2 особей, но остальные до сих пор на свободе.

Привлечены специалисты по отлову животных и вертолет, ищущий обезьян с воздуха. Одно животное сфотографировали на дереве, но неизвестно, удалось ли его поймать.

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“Небольшое количество обезьян могли скрыться с места столкновения на окраине. Если кто-то заметит их в общественных местах, пожалуйста, держитесь на расстоянии и немедленно звоните 911. Здоровье и безопасность жителей и гостей — наш главный приоритет”, — написала Лешер Twitter.