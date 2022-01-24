В Госдепе разрешили уехать из Украины дипломатам США

КИЕВ. 24 января. УНН. Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

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“Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность поехать, если они желают; их выезд не является обязательным. Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее чем за 30 дней”.

Детали

В Госдепартаменте США приняли решение разрешить выезд из дипломатической миссии в Украине, “как особое предостережение через постоянные усилия России по дестабилизации страны и подрыва безопасности граждан Украины и других лиц, которые посещают Украину или проживают в Украине”.

“Мы проводили консультации с украинским правительством относительно этого шага и координируем свои действия с посольствами стран НАТО и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию”, — говорится в заявлении.

Государственный департамент обновил четвертый уровень опасности относительно путешествий в Украину: “не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины”.

“Мы продолжаем подтверждать нашу поддержку украинского народа и делаем нынешний шаг, потому что отданы одному из самых высоких приоритетов Госдепартамента — безопасности наших дипломатов и американского народа.

В США отмечают, что посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

“Аналогично, мы подчеркиваем, что решение о санкционированном / обязательном отъезде никоим образом не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения по глубоко тревожному наращиванию сил России в Украине и вокруг нее”, — подчеркивают в заявлении посольства США в Украине.