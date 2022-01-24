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Новости: Криминал и ЧП
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В результате стрельбы на домашней вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

В результате стрельбы на домашней вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

КИЕВ. 24 января. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы на домашней вечеринке в городе Инглвуд (Калифорния). Еще один получил ранение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Инцидент произошел утром в воскресенье. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как критическое.

В настоящее время полиция ведет расследование происшествия. По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек.

Напомним

В столице Буркина-Фасо солдаты в военном лагере устроили стрельбу.

Источник: УНН
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