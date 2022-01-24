В школах Одессы из-за COVID-19 закрыли почти 250 классов

КИЕВ. 24 января. УНН. Из-за COVID-19 в Одессе закрыли почти 250 школьных классов. Об этом заявила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, передает УНН.

Цитата

“Сейчас закрыто шесть процентов классов города. Это несколько меньше, чем 250. Из них пятая часть — по решению родителей и педагогов”, — рассказала Буйневич.

Детали

На карантин ушли, в основном, 5-11 классы.