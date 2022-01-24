Новости: COVID-19
24 января 2022, 05:22 • Юлиана Росковинская • 14220
В школах Одессы из-за COVID-19 закрыли почти 250 классов
КИЕВ. 24 января. УНН. Из-за COVID-19 в Одессе закрыли почти 250 школьных классов. Об этом заявила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, передает УНН.
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“Сейчас закрыто шесть процентов классов города. Это несколько меньше, чем 250. Из них пятая часть — по решению родителей и педагогов”, — рассказала Буйневич.
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На карантин ушли, в основном, 5-11 классы.
Источник: УНН
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