В Буркина-Фасо военные требуют отставки президента

КИЕВ. 24 января. УНН. В Буркина-Фасо военные устроили беспорядки и требуют отставки президента страны Рока Марка Кристиана Каборе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LSI.

Детали

Сейчас лидер государства находится под охраной жандармерии. У резиденции президента Буркина-Фасо в столице прогремели выстрелы. С 23 января на всей территории страны действует комендантский час.

Дополнение

Протест Буркина-Фасо проходит на фоне эскалации нападений джихадистов, связанных с “Аль-Каидой” и “Исламским государством”, в результате которых погибли тысячи и перемещено 1,5 миллиона человек.

По данным ООН, в течение двух недель в декабре было перемещено около 12 000 человек. Четыре французских солдата были ранены во время совместной операции с Вооруженными силами Буркина-Фасо. Это первый случай, когда французские солдаты получили ранения в стране после того, как двое были убиты в 2019 году во время захвата заложников.

Франция разместила в регионе около 5000 военнослужащих, но до сих пор ее участие в Буркина-Фасо было минимальным по сравнению с Нигером или Мали.