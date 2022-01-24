На 24 января установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 24 января. УНН. Национальный банк Украины на 24 января 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Детали

Национальный банк Украины по состоянию на утро 24 января установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1670.8632 грн;

Серебро —22.1921 грн;

Платина —942.7415 грн;

Палладий — 1897.9654 грн.

По сравнению с 23 января курс не изменился.