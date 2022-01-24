КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,31 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.318100 грн за доллар;

32.109900 грн за евро;

0.370840 грн за российский рубль;

38.426200 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 23 января курс всех валют упал, рубля — вырос.