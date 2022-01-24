Новости: Экономика
24 января 2022, 06:40 • Юлиана Росковинская • 9090
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,31 грн/доллар
КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,31 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.318100 грн за доллар;
32.109900 грн за евро;
0.370840 грн за российский рубль;
38.426200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 января курс всех валют упал, рубля — вырос.
Источник: УНН
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