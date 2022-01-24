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С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область перешла в “красную” зону

С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область перешла в “красную” зону

КИЕВ. 24 января. УНН. Ивано-Франковская область перешла в “красную” зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, пишет УНН.

Детали

Решение принято 21 января по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Цитата

“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 24 января 2022 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области”, — написал министр.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
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