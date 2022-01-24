Число вакцинированных бустером от COVID-19 в Украине приближается к 210 тысячам

КИЕВ. 24 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,46 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - около 209 тысяч человек. При этом в целом сделали более 29,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 22 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

За сутки 23 января в Украине 22 541 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8 280 человек, вторую дозу - 8 835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу - 5 339 человек.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 164 116 человек, получили две дозы - 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу - 13 108 человек, бустерную дозу - 208 784 человека. Всего проведено 29 852 092 прививки.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 С середины октября 2021 года.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.

22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.