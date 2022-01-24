"Давайте не драматизировать": ЕС ждет объяснений от США относительно отъезда дипломатов из Украины

КИЕВ. 24 января. УНН. Европейский союз ждет объяснений от Госсекретаря США Энтони Блинкена касательно решения об отъезде из Украины американских дипломатов. Сам Евросоюз пока не собирается поступать так же. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель журналистам утром в понедельник, передает корреспондент УНН.

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“Секретарь Блинкен объяснит нам причину этого объявления. Мы не собираемся делать то же самое, потому что не знаем конкретных причин. Но секретарь Блинкен объяснит нам. Я не думаю, что нам нужно драматизировать, пока переговоры продолжаются, а они продолжаются”, — сказал Боррель, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием глав МИД стран ЕС, куда приглашен Блинкен.

Детали

При этом глава дипломатии ЕС предположил, что, “возможно, у секретаря Блинкена будет больше информации, чтобы поделиться с нами”.

На вопрос о том, собирается ли блок вывозить из Украины семьи дипломатов, Боррель заявил что “никаких решений по этому поводу сейчас нет”.

Контекст

Государственный департамент США накануне дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.

В Госдепартаменте США приняли решение разрешить выезд из дипломатической миссии в Украине, “как особое предостережение через постоянные усилия России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, которые посещают Украину или проживают в Украине”.

В Министерстве иностранных дел Украины приняли к сведению решение Госдепа и считают его преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности.