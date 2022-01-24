BBC: Великобритания отозвала часть сотрудников посольства из Киева

КИЕВ. 14 января. УНН. Великобритания поле США начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне угрозы российского вторжения. Об этом со ссылкой на источники сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

По словам источников, конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, которые работают в Киеве, вернутся в Великобританию.

Сообщение поступило после того, как США дали указания родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любое время”.

Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за сохраняющейся напряженности и “возможности преследования граждан США”.

“Есть сообщения, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Однако этот шаг является предупредительным, и считается, что за последние 24 часа не произошло ничего конкретного, что могло бы повлечь за собой такое решение, отмечает издание.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.