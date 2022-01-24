"Все члены ЕС едины": Боррель ответил, считает ли Берлин надежным партнером

КИЕВ. 24 января. УНН. Все члены Европейского союза являются надежными партнерами. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о том, считает ли Берлин таким, передает корреспондент УНН.

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“Как вы можете спрашивать, считаю ли я Берлин надежным партнером. Все члены Европейского Союза являются надежными партнерами”, — ответил Верховный представитель.

Журналист уточнила, не считает ли он, что Берлин посылает “смешанные сигналы”, когда речь идет о России.

“Все члены ЕС едины. Мы демонстрируем беспрецедентное единство в отношении ситуации в Украине, с сильной координацией и тщательной координацией участия во всех дебрифингах и информирования о том, что происходит, нет никаких проблем среди стран-членов”, — ответил Боррель.

Что было ранее

В СМИ заметили определенную обособленность, демонстрированную Германией в последнее время, особенно когда речь идет об Украине и вопросе санкций против России. Такой вывод делают из некоторых публичных заявлений официальных лиц страны.

Так, глава МИД Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости отключать Россию от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в случае агрессии.

Она и канцлер Германии Олаф Шольц публично заявили, что поставки оружия ФРГ в Украину не будет — хотя речь идет об оборонительном вооружении.

Более того, по сообщениям СМИ, Шольц отклонил приглашение на встречу с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. В Белом доме, впрочем, это опровергли.

А глава Военно-морских сил Германии, вице-премьер Кай-Ахим Шенбах раньше и вовсе заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым. За свои слова он позже извинился. Впоследствии он подал в отставку.