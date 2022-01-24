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В ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации

В ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации

КИЕВ. 24 января. УНН. Во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы полномочия российской делегации оспорили дважды. Об этом сообщили члены украинской делегации, народные депутаты Мария Мезенцева и Алексей Гончаренко в понедельник, пишет УНН.

Цитата:

“Глава литовской делегации Эмануэлис Зингерис оспорил полномочия российской делегации”, — написала Мезенцева в своем Telegram-канале.

"Необходимые 30 голосов имеем для обжалования полномочий российской делегации! Теперь мониторинговый комитет будет готовить резолюции для голосования!" - добавила она.

Детали

По словам Гончаренко, окончательное решение будет принято в среду.

“Также украинская делегация обжаловала полномочия российской еще и по процедурным основаниям — поскольку российский парламент избран голосами, в частности оккупированного Крыма и жителей Донбасса. За это проголосовало 47 делегатов ПАСЕ при необходимых 10”, — добавил он в своем Telegram-канале.

Что было ранее

Накануне украинская делегация отправилась на январскую сессию ПАСЕ, где среди прочего будут обсуждать угрозу со стороны РФ.

В фокусе работы сессии в этот раз:

дебаты о безопасностной ситуации в Европе, что особенно актуально в связи с наращиванием российской угрозы у наших границ;
обжалование полномочий российской делегации и ее одиозного главы — Петра Толстого, который претендует на должность вице-президента;
выборы президента ассамблеи, на которых появилась интрига, ведь члены украинской делегации с коллегами из Baltic+ выдвинули кандидатуру Марии Мезенцевой — в противовес Тини Коксу, возглавляющему группу левых в ПАСЕ;
жесткая для России резолюция по отравлению Алексея Навального и доклад о насильственных исчезновениях на территории Европы.

Источник: УНН
Теги: Россия, ПАСЕ, Украина
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