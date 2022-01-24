Глава МИД ФРГ: важно сейчас поддержать Украину экономически и продолжать меры по деэскалации

КИЕВ. 24 января. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в преддверии встречи глав МИД стран ЕС заявила о необходимости поддержавть Украину экономически и финансово на фоне российской угрозы, пишет УНН со ссылкой на данные постоянного представительства ФРГ при ЕС.

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“Любая дальнейшая агрессия со стороны России найдет четкую позицию и получит четкий ответ от нас, европейцев, вместе с США и НАТО. Сейчас важно поддержать Украину экономически и финансово и продолжать все меры по деэскалации и диалогу”, — цитирует постпредство Бербок.

Детали

Как отметил корреспондент Politico Ханс фон дер Бурхард, Бербок также заявила, что Германия размышляет, стоит ли вывозить из Украины сотрудников своего посольства, но пока что не имеет намерения действовать.

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Дополнение

Сегодня в Брюсселе проходит заседание министров иностранных дел ЕС, на котором одной из тем станет ситуация в Украине и российская угроза.

Общаясь с журналистами перед заседанием, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД сегодня не будут принимать конкретных решений относительно санкций против Российской Федерации за агрессию против Украины.