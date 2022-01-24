Олимпиада в Пекине: среди участников выявили первый случай COVID-19

КИЕВ. 24 января. УНН. Первый случай заражения коронавирусной болезнью COVID-19 был выявлен у члена команды зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил оргкомитет в понедельник, за 11 дней до открытия игр, пишет УНН со ссылкой на Kyodo News.

Детали

Организационный комитет, как сообщается, не назвал члена команды или страну, которую он представляет, но заявил, что заражение было подтверждено ПЦР-тестом, проведенным в воскресенье в пекинском аэропорту.

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Как стало известно ранее, в Пекине на фоне приближения Олимпиады от путешественников будут требовать делать тест на коронавирус в течение 72 часов после прибытия.

Новые правила будут действовать с 22 января до конца марта 2022 года. Их введут для того, чтобы сдержать распространение штамма коронавируса "Омикрон", избежать вспышки заражений и успешно провести зимние Олимпийские игры.

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Зимние Олимпийские игры 2022 года проведут без зрителей в Пекине с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.