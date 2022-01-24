“ТЕДИС Украина” реализовал шесть этапов национального проекта “Творим добро” в 2021 году

КИЕВ. 24 января. УНН. Один из ведущих национальных FMCG-дистрибьюторов накануне новогодних праздников передал домам престарелых в 7 областях Украины продуктовые наборы для более 1000 человек. По сообщению пресс-службы компании, это стало шестым этапом проекта “Творим добром”, который был инициирован “ТЕДИС Украина”, в 2021 году, пишет УНН.

В настоящий момент проект “Творим добро” охватывает такие государственные заведения, как Ивано-Франковский гериатрический пансионат, Бахматовецкий дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов (Хмельницкая область), хоспис в г. Угнев (Львовская область), Винницкий областной пансионат для лиц с инвалидностью и пожилых людей, Вишняковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов (Полтавская область), Мариупольский пансионат для ветеранов войны и труда №2 (Донецкая область) и Сумской гериатрический пансионат для ветеранов войны и труда.

“В 2021-м году социальный проект “Творим добро” вышел на общенациональный масштаб. Гуманитарная помощь оказывалась государственным домам престарелых стабильно и системно. Мы передали внушительные партии продуктов питания, санитарно-гигиенических средств, “антибактериальных наборов”. Дополнительно мы побеспокоились о досуге наших подопечных и приобрели для них наборы для арт-терапии. В этом году мы не просто продолжим помогать домам престарелых, а еще и увеличим географию проекта “Творим добро”, — прокомментировал заместитель генерального директора по корпоративному управлению “ТЕДИС Украина” Денис Ткаченко.

Проект “Творим добром” реализуется согласно Глобальным целям устойчивого развития 2015-2030, определенных ООН, среди которых, в частности, “Преодоление бедности” (Цель 1), “Крепкое здоровье” (Цель 3) и “Уменьшение неравенства” (Цель 10). Эти направления актуальны для людей пожилого возраста и особенно тех, кто остался без семейной поддержки и живут в специальных социальных учреждениях.

Мажоритарным акционером компании “ТЕДИС Украина” является бизнесмен Борис Кауфман.