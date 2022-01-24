Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи Украине

КИЕВ. 24 января. УНН. Европейская комиссия намерена выделить новый пакет финансовой помощи для поддержки Украины. Об этом заявила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

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"Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи стране, состоящем как из экстренных кредитов, так и из грантов. Во-первых, Комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи (МФП) в размере 1,2 млрд евро", - заявила фон дер Ляйен.

Этот пакет, по словам главы ЕК, поможет Украине удовлетворить свои потребности в финансировании на фоне конфликта. Еврокомиссия рассчитывает, что Совет и Европейский парламент примут этот чрезвычайный пакет как можно скорее.

"Затем мы приступим к быстрой выплате первого транша в размере 600 миллионов евро. Кроме того, мы скоро начнем работу над второй, более долгосрочной программой МФП для поддержки усилий по модернизации страны. Во-вторых, в этом году Комиссия почти удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов: будет выделено еще 120 млн евро. Эта поддержка укрепит усилия Украины по государственному строительству и повышению устойчивости", - сказала фон дер Ляйен.

Детали

Кроме того, Еврокомиссия продолжит инвестировать в будущее Украины благодаря инвестиционному плану для страны, сообщила глава ЕК. Этот план, по ее словам, направлен на привлечение инвестиций в размере более 6 миллиардов евро.

"Позвольте мне еще раз прояснить: Украина — свободная и суверенная страна. Она делает свой собственный выбор. ЕС будет и впредь стоять на ее стороне", - подчеркнула европейский лидер.

Добавим

На прошлой неделе Президент Владимир Зеленский обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию вокруг Украины и вопросы энергетической безопасности.

По данным пресс-службы Президента, Зеленский "поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую ЕС оказывает Украине. Были обсуждены направления ее расширения".