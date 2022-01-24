Хотел оформить украинскую пенсию: СБУ сообщила о задержании бывшего боевика "ЛНР"

КИЕВ. 24 января. УНН. Служба безопасности Украины задержала в Луганской области бывшего боевика "ЛНР", который бежал с ОРДЛО за украинской пенсией, сообщили УНН в пресс-центре СБУ.

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"Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой “ЛНР”. Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, установлено, что он входил в состав группировки, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и трассы Бахмутка.

По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в мае 2015 года присоединился к рядам боевиков. Там он занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений. Впоследствии злоумышленник покинул группировку из-за конфликта с главарями, которые обложили “данью” своих подчиненных. Затем он скрывался на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, указали в СБУ.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, проверяется информация о причастности бывшего боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

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