Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 -0,0055  EUR: 32,11 -0,0048 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Согласительный совет ВР
Эксклюзивные новости УНН
ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений
ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
5115

Хотел оформить украинскую пенсию: СБУ сообщила о задержании бывшего боевика "ЛНР"

Хотел оформить украинскую пенсию: СБУ сообщила о задержании бывшего боевика "ЛНР"

КИЕВ. 24 января. УНН. Служба безопасности Украины задержала в Луганской области бывшего боевика "ЛНР", который бежал с ОРДЛО за украинской пенсией, сообщили УНН в пресс-центре СБУ.

Цитата:

"Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой “ЛНР”. Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, установлено, что он входил в состав группировки, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и трассы Бахмутка.

По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в мае 2015 года присоединился к рядам боевиков. Там он занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений. Впоследствии злоумышленник покинул группировку из-за конфликта с главарями, которые обложили “данью” своих подчиненных. Затем он скрывался на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, указали в СБУ.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, проверяется информация о причастности бывшего боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штурмовал здание СБУ в Луганске: задержали боевика "ЛНР"

Источник: УНН
Теги: ЛНР, СБУ, Луганск и Луганская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.