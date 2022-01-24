Президента Буркина-Фасо Каборе удерживают солдаты

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Буркина-Фасо Рош Каборе был задержан в военном лагере взбунтовавшимися солдатами. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР и Reuters.

Детали

Его задержание произошло после того, как в течение всей недели из военных лагерей в западноафриканской стране раздавалась непрерывная стрельба, когда солдаты требовали большей поддержки в их борьбе с исламистскими боевиками. Правительство отрицало, что армия захватила власть.

Точное местонахождение президента Каборе неизвестно.

Разгневанные мятежные солдаты сообщили AP, что их коллеги умирают, и они хотят военного правления. Среди их требований — увеличение количества людей для борьбы с экстремистами и лучшая забота о раненых и семьях погибших.

Буркина-Фасо является одной из беднейших стран Западной Африки, несмотря на то, что она является производителем золота.

Что предшествовало

Каборе руководил Буркина-Фасо с момента своего избрания в 2015 году после того, как в результате народного восстания было свергнуто лидера Блеза Компаоре, который находился у власти почти три десятилетия. Каборе был переизбран в ноябре 2020 года еще на один пятилетний срок, однако среди населения выросло разочарование в связи с его неспособностью остановить распространение джихадистского насилия по стране. Атаки, связанные с "Аль-Каидой" и группировкой "Исламское государство", обостряются, в результате чего гибнут тысячи и покинули свои дома более 1,5 миллиона человек.

Исламистские боевики контролируют часть страны и заставляют жителей некоторых районов следовать их строгой версии исламского закона, тогда как борьба военных по подавлению повстанцев истощает скудные национальные ресурсы.

Военные понесли потери с начала экстремистского насилия в 2016 году. В декабре в регионе Сахель было убито более 50 сотрудников силовых структур, а в ноябре в Северо-Центральном регионе были убиты девять сотрудников силовых структур.

Ранее в этом месяце власти арестовали группу солдат, обвиненных в участии в заговоре с целью переворота. Военная прокуратура заявила, что в связи с заговором задержаны девять солдат и два гражданских лица.

Добавим

За последние 18 месяцев в Западной Африке произошла волна военных переворотов.

В августе 2020 года мятеж в малийских военных казармах привел к задержанию демократически избранного президента. Позднее он объявил о своей отставке на национальном телевидении, а лидер хунты не хочет проводить новые выборы еще четыре года.

В сентябре 2021 года президент Гвинеи также был свергнут военной хунтой, которая остается у власти.

Буркина-Фасо также пережила попытки переворота. В 1987 году Компаоре силой пришел к власти. А в 2015 году верные ему солдаты попытались свергнуть переходное правительство, созданное после его свержения. Армия в конце концов смогла вернуть к власти переходную власть, которая вновь руководила, пока Каборе не выиграл выборы и не занял свой пост.