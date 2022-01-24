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Пятница в Раде: нардепы заслушают Резникова, Шмыгаля и Ляшка

Пятница в Раде: нардепы заслушают Резникова, Шмыгаля и Ляшка

КИЕВ. 24 января. УНН. На заседании Верховной Рады в пятницу народные депутаты заслушают министра обороны Украины Алексея Резникова относительно ситуации на украинско-российской границе. Также в ВР выступит министр здравоохранения Виктор Ляшко и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

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"В пятницу, 28 января, во время "часа вопросов к Правительству" Верховная Рада заслушает Министра обороны Алексея Резникова относительно ситуации на украинско-российской границе и Министра здравоохранения Виктора Ляшко по преодолению пандемии коронавируса и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля относительно энергетической безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Дополнение

Завтра министр обороны Украины Алексей Резников должен встретиться с руководством депутатских фракций и групп Верховной Рады.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, заседание, Денис Шмыгаль, Алексей Резников
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