В Кремле назвали "фейком" новость о просьбе Си Цзиньпина к Путину не нападать на Украину

КИЕВ. 24 января. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «фейком» публикации о том, что председатель КНР Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина "не нападать на Украину во время Олимпиады". Об этом он в понедельник сказал журналистам, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

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"Это способ нагнетания напряженности, что реализуется со стороны НАТО и Соединенных Штатов Америки", - сказал он.

Саму публикацию с утверждениями о такой просьбе китайского лидера Песков "предложил отправить в фейковую истеричную корзину", пишет агентство.

Контекст

Агентство Bloomberg на выходных сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля.

Добавим

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Тем временем Великобритания обвинила Россию в сговоре по установлению марионеточного лидера в Киеве, в то время как премьер-министр страны Борис Джонсон предостерег лидеров ЕС от "наивности" в отношении требований Владимира Путина относительно Украины и назвал кризис "крайне опасным". Чиновники страны начали работу над новыми санкциями, чтобы ослабить российскую экономику, если Кремль продвинется вперед. Считается, что Великобритания рассматривает "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платежной системы SWIFT, сообщает The Telegraph.