Одесситы вышли на протест из-за высоких тарифов на тепло

ОДЕССА. 24 января. УНН. Несколько сотен одесситов устроили в центре города пикет, протестуя против высоких платежек за тепло, пишет УНН.

Все протестующие — жители домов, не оборудованных тепловыми счетчиками. За прошлый месяц им пришли квитанции с крупными суммами — по 5-6 тыс. грн. Одесситы требуют вернуть старый тариф.

Не оборудованных тепловыми счетчиками домов в Одессе около тысячи. Проблема с ними возникла из-за изменения методики начисления. Под удар попали жильцы небольших многоквартирных домов, в основном в историческом центре города. Из-за небольшого числа квартир их оснащали домовыми теплосчетчиками по остаточному принципу, и множество зданий до сих пор остается без узлов учета. Стоимость одного счетчика около 50 тыс. грн.

Как пояснила директор коммунального предприятия “Теплоснабжение города Одессы” Анна Позднякова, изменения связаны с принятием закона 6010, которым внесли изменения в Законы Украины “О жилищно-коммунальных услугах” и “О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения”.

9 февраля на сессии горсовет должен рассмотреть вопрос о выделении 40 млн грн на установку счетчиков.