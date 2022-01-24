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Премьер Великобритании Джонсон сравнил возможное вторжение России в Украину с "новой Чечней"

Премьер Великобритании Джонсон сравнил возможное вторжение России в Украину с "новой Чечней"

КИЕВ. 24 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что возможное вторжение России в Украину станет "новой Чечней" для русского народа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Нам также необходимо передать сообщение о том, что вторжение в Украину с точки зрения России будет болезненным, насильственным и кровавым делом, и я думаю, что очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня".

Детали

По словам Джонсона, британская разведка имеет "мрачные" данные относительно планов России, однако вторжение российских войск в Украину нельзя считать "неизбежным".

Джонсон добавил, что он поговорит с другими лидерами по этому вопросу позже в понедельник.

"Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг", - сказал Джонсон.

Добавим

НАТО заявило в понедельник, что переводит свои силы в состояние готовности и усиливает Восточную Европу дополнительными кораблями и истребителями, что Россия осудила как эскалацию напряженности из-за Украины.

Этот шаг дополнил шквал сигналов о том, что Запад готовится к агрессивным действиям России против Украины. Кремль в ответ обвинил Запад в "истерии".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Чечня, Великобритания, Борис Джонсон
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