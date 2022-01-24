Иран отверг освобождение американских заключенных как предварительное условие ядерных переговоров с США

КИЕВ. 24 января. УНН. Иран в понедельник исключил любые предварительные условия США для восстановления ядерной сделки 2015 года, включая освобождение американских заключенных, удерживаемых Исламской Республикой, и обвинил Вашингтон в медленном темпе переговоров между Тегераном и мировыми державами в Вене. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters и агентство IRNA.

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"Иран никогда не принимал никаких предварительных условий... Комментарии официального представителя США об освобождении американских заключенных в Иране предназначены для внутреннего использования", - заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Детали

Ведущий переговорщик США по ядерным вопросам заявил агентству Reuters в воскресенье, что Соединенные Штаты вряд ли заключат соглашение с Ираном о восстановлении ядерного пакта, если Тегеран не освободит четырех граждан США, которых, по словам Вашингтона, он держит в заложниках.

Государственное информационное агентство Ирана IRNA сообщило ранее в понедельник, что предварительные условия, поставленные спецпосланником США в отношении Ирана Робертом Малли, замедлят ядерные переговоры в Вене.

Однако Хатибзаде заявил, что Тегеран и Вашингтон могут добиться долгосрочного соглашения с двух разных вариантов (переговоры в Вене и обмена пленными), если другая сторона будет иметь желание".

"Иранцы, которые находятся в тюрьмах США находятся там по сфабрикованным причинам, но граждане США были осуждены в Иране", - сказал Хатибзаде.

Дополнение

Иран ведет переговоры с мировыми державами с апреля о возобновлении соглашения. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп разорвал соглашение и вновь ввел жесткие санкции против Тегерана, что побудило Иран постепенно нарушать ограничения соглашения по своей ядерной программе.

Но после восьми раундов переговоров самыми острыми вопросами остаются скорость и масштабы снятия санкций с Тегерана, в частности, требование Ирана о гарантии США относительно отсутствия дальнейших карательных шагов, а также то, как и когда возобновить ограничения на ядерную работу Ирана.

Иран неоднократно заявлял, что готов к полноценному обмену пленными с Соединенными Штатами, которые уже давно требуют от Тегерана освобождения граждан США, которые, по его словам, являются политическими заключенными.

Тегеран, который отрицает, что удерживает людей по политическим мотивам, обвинил многих иностранцев и двойных граждан в своих тюрьмах в шпионаже. Тегеран заявляет, что иранцев, задержанных в США, преимущественно за нарушение санкций, несправедливо удерживают.

В прошлом обе стороны осуществляли обмен пленными. Ветеран ВМС Майкл Уайт, задержанный в 2018 году, вернулся домой в июне 2020 года в обмен на то, что Соединенные Штаты разрешили ирано-американскому врачу Маджиду Тахери посетить Иран. Уайт сообщил, что заразился COVID-19, находясь под стражей.

В декабре 2018 года Вашингтон и Тегеран работали над обменом пленными, в ходе которого Иран освободил гражданина США Сиюе Вана, который три года находился под стражей по обвинению в шпионаже, а США освободили иранца Масуда Сулеймани, которого обвинили в нарушении санкций США в отношении Ирана.