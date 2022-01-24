Ровенская область завтра может перейти в "красную" зону

КИЕВ. 24 января. УНН. Ровенская область с 25 января может перейти в “красную” зону карантина из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Резко начала увеличиваться загруженность коек. По состоянию на сегодня у нас 34,7% загружено коек для больных COVID-19. На минувшей неделе — это было 20-25%. Увеличилось количество больных, нуждающихся в кислороде. Таких в наших учреждениях медицины 345. Пожалуй, уже с завтрашнего дня мы можем перейти в „красную“ зону потому что видим стремительный рост заболеваемости в Ровенской области”, — рассказал Подолин.

Детали

По его словам, завтра, 25 января состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ровенская областная государственная администрация сообщала, что за минувшие сутки в Ровенской области зарегистрировано 394 больных с COVID-19.

В области зарегистрировано 2344 летальные случаи, вызванные COVID-19. Умерли 63-летняя жительница села Серники Варашского района, 72-летняя жительница города Острог, 60-летняя жительница села Новый Корец, 83-летняя жительница села Тишиця Ровенского района.

Выздоровели 126247 человек. Преодолели болезнь 237 жителей области.

В течение суток проведено 1614 ПЦР-исследований и 129 быстрых тестов.

Дополнения

Ивано-Франковская область перешла в “красную” зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В Украине зафиксировано уже 3,87 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 января, — почти 13 тысяч, меньше, чем накануне, однако традиционное снижение показателя на выходных.