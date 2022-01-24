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Впервые украинец стал вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам ПАСЕ

Впервые украинец стал вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам ПАСЕ

КИЕВ. 24 января. УНН. Члена украинской парламентской делегации в ПАСЕ, нардепа Алексея Гончаренко избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Об этом он сообщил в понедельник, пишет УНН.

Цитата

"Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Этот пост впервые занял украинец!",- написал Гончаренко.

Дополнение

Нидерландского сенатора Тини Кокса избрали новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее главу украинской делегации Марию Мезенцеву выдвинули на пост президента ПАСЕ.

Напомним, во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы полномочия российской делегации обжаловали дважды.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, Алексей Гончаренко
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