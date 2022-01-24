В Одессе ищут взрывчатку в аэропорту

КИЕВ. 24 января. УНН. Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в международном аэропорту “Одесса”. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Одесской области.

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“Поступало сообщение (о минировании аэропорта — ред.). Сейчас оно проверяется в штатном режиме”, — рассказали в полиции.

Дополнения

Неизвестный 24 января сообщил в правоохранительные органы о взрывных устройствах, заложенных во всех школах и торговых центрах Одессы.

Напомним, сегодня, 24 января в Кривом Роге поступило сообщение о "заминировании" всех школ, в Черкассах колледжа, а в Николаеве, в том числе двух школ и мэрии.



На позапрошлой недели по Украине прокатилась волна минирований. Под ударом были в том числе ТЦ и школы.

Минирования продолжились и на прошлой неделе.

Служба безопасности Украины на фоне роста количества сообщений о псеводминировании объектов социальной инфраструктуры напомнила, что такие сообщения — это распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии России против Украины.