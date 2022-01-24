Снегопад в Турции, в Греции -14: аномальная погода накрыла непривычную к холоду Европу

КИЕВ. 24 января. УНН. Самый загруженный аэропорт Европы закрылся в Стамбуле, а школы и центры вакцинации закрылись в Афинах, поскольку редкая метель накрыла районы восточного Средиземноморья, вызвав отключение электроэнергии и хаос на дорогах. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Закрытие аэропорта Стамбула коснулось рейсов из Ближнего Востока и Африки в Европу и Азию.

Представители туристических агентств сообщили AFP, что это стало первым закрытием с тех пор, как в 2019 году власти заменили старый стамбульский аэропорт имени Ататюрка как новый хаб для Turkish Airlines.

Первый зимний снег создал веселую атмосферу на площадях древних мечетей Стамбула, где дети лепили снеговиков, а туристы позировали для селфи.

Но это стало серьезной головной болью для 16 миллионов жителей крупнейшего города Турции, который практически остановился.

Главная магистраль, ведущая к столице Анкаре, ненадолго была закрыта для движения в выходные из-за тумана и сильного снегопада.

Офис губернатора Стамбула предупредил водителей, что они не смогут въехать в город из Фракии — региона, простирающегося через европейскую часть Турции до ее западной границы с Болгарией и Грецией.

Сотрудники службы дорожного движения также перекрыли дороги на значительной части центральной и юго-восточной Турции, горного региона, который впервые пострадал от снежной бури на прошлой неделе.

В прошлом году аэропорт Стамбула обслужил более 37 миллионов пассажиров, стал одним из важнейших авиаузлов мира.

Но критики президента Реджепа Тайипа Эрдогана уже давно ставят под сомнение его решение разместить аэропорт на удаленном участке побережья Черного моря, который зимой часто покрыт туманом.

"Из-за неблагоприятных условий все рейсы временно остановлены в целях безопасности полетов", - говорится в сообщении аэропорта.

Официальные лица заявили, что рейсы будут приостановлены как минимум до 18:00 (15:00 по Гринвичу), а задержки ожидаются в течение всей ночи.

Большинство основных учреждений Турции в понедельник оставались открытыми.

Ситуация на Балканах

Но в Греции, соседней с Турцией, где ночью температура упала до -14 градусов по Цельсию, шторм приостановил заседание парламента и заставил закрыть школы и центры вакцинации в Афинах.

Тысячи автомобилистов оказались запертыми в своих автомобилях вокруг Афин.

В последний раз резкое похолодание с минусовыми температурами и ураганным ветром обрушилось на Афины в феврале 2021 года, в результате чего погибли четыре человека на островах Эвия и Крот и на несколько дней остались без электричества десятки тысяч домохозяйств.

Костас Лагувардос, директор по исследованиям Национальной обсерватории Афин, сказал телеканалу ANT1, что в столице не было таких зим подряд с 1968 года.

"Это экстремальное состояние для нашей страны", - заявил государственному телевидению ERT Христос Зерефос, греческий профессор физики атмосферы.

Снег нехарактерно выпал на нескольких островах Эгейского моря, закрыв несколько горных деревень на Андросе, Наксосе и Тиносе и покрыв пляжи на Миконосе, который летом является туристическим островом.