У заочно арестованного Руслана Тарпана нашли аж три загранпаспорта

КИЕВ. 24 января. УНН. Бывший одесский депутат, который находится в розыске по подозрению в растрате госсредств на проекте "Глубоководный выпуск" Руслан Тарпан имеет аж три паспорта для выезда за границу. Этот факт установило следствие, говорится в Постановлении Киевского райсуда Одессы, передает УНН.

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“(Подозреваемый - ред.) имеет в своем распоряжении паспорта гражданина Украины для выезда за границу: НОМЕР_1 дата выдачи 16.05.2016 года, действителен до 16.05.2026 года; PU(...) дата выдачи 27.02.2020 года, действителен до 27.02.2030 года; НОМЕР_2 дата выдачи 13.01.2014 года действителен до 13.01.2024 года”, - говорится в документе.

Риск дальнейшего пребывания

По мнению следователей, факт наличия у Тарпана болгарского гражданства, вида на жительство в ОАЭ и сразу трех паспортов для выезда заграницу повышают вероятность того, что подозреваемый и в дальнейшем будет пытаться скрываться от украинского правосудия.

“Повышает вероятность риска скрываться от органов досудебного расследования и/или суда и в совокупности между собой и с другими обстоятельствами этого уголовного производства дают основания обоснованно предполагать вероятную возможность сокрытия подозреваемого (Руслана Тарпана - ред.) от органов досудебного расследования и суда на данном этапе уголовного производства”, - говорится в постановлении суда.

Напомним

Руслан Тарпан - главный подозреваемый по делу о хищении госсредств (свыше 300 млн грн - ред.) во время строительства “Глубоководного выпуска”. Он уже 4 года скрывается от украинских правоохранителей за границей, а потому осенью прошлого года был объявлен еще и в международный розыск по каналам Интерпола с “синим извещением”.

В декабре Тарпан был заочно арестован, и в прокуратуре сразу анонсировали процесс его экстрадиции в Украину.

Адвокаты подозреваемого сейчас оспаривают избранную ему меру пресечения. Однако, как говорится в решении первой судебной инстанции, обжалование не останавливает исполнения решения об аресте.