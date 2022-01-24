ВОЗ предполагает, что Европа приближается к завершающей фазе пандемии

КИЕВ. 24 января. УНН. Вариант Omicron перевел пандемию Covid-19 в новую фазу и может положить ей конец в Европе. Такое мнение высказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Эксперт предположил, что в ближайшие месяцы COVID-19 трансформируется в сезонное заболевание, информирует УНН.

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"Как только волна омикрон-штамма спадет в течение нескольких недель или месяцев, у нас будет коллективный иммунитет. У одних он выработается в результате вакцинации, у других за счет перенесенного заболевания. Имеет значение и сезонный фактор поэтому мы предполагаем, что наступит период затишья. К концу нынешнего года COVID-19 может вернуться, но совсем не обязательно, что вернется пандемия. Вполне вероятно, что Европейский регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии".

Дополнение

Европейские страны делают ставку на вакцинацию и усиливают ограничения для непривитых.

Во Франции с сегодняшнего дня на смену санитарному пропуску пришел вакцинный паспорт. Только люди с полным курсом вакцинации (включая бустерную дозу) и те, кто недавно переболел COVID-19 могут посещать рестораны, бары, спортивные центры, салоны красоты. Вакцинный паспорт понадобится для путешествий в поездах дальнего следования и на внутренних авиарейсах.

В Польше, где охват населения вакцинацией значительно ниже, чем в среднем по ЕС, стремительно растет количество инфицированных. За прошедшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили более 34 тысяч человек. На фоне неблагополучной эпидемической ситуации власти приняли решение увеличить вдвое число койкомест для больных и ввести бесплатное тестирование.