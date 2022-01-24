Глава МИД Британии прибыла в НАТО: обсуждали Украину

КИЕВ. 24 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник встретились в Брюсселе, где обсудили ситуацию в Украине и вокруг нее. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску, пишет УНН.

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“Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обсудили наращивание Россией военной мощи в Украине и вокруг нее и последствия для европейской безопасности”, — сообщила Лунгеску.

По ее словам, Генсек поблагодарил британского министра “за вклад Великобритании в коллективную оборону НАТО и решительную поддержку нашего партнера Украины”.

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В последнее время на фоне массштабного наращивания российских сил вблизи украинских границ, Великобритания существенно выступает в поддержкуУкраине.

Так, на прошлой неделе Великобритания заявила о поставках Украине нового пакета систем безопасности, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности перед угрозой поведения со стороны России.

Кроме того, Соединенное Королевство заявило, что предоставило Украине тысячи легких противотанковых ракет для защиты от российского вторжения.

Со слов министра обороны Бена Уолесса, Великобритания готова увеличить поставки оружия Украине.