Тропический шторм "Ана" затопил столицу Мадагаскара: 34 человека умерли

КИЕВ. 24 января. УНН. Тропический шторм "Ана" вызвал широкомасштабные наводнения на Мадагаскаре, в том числе в столице, в результате чего число погибших в результате недавних ливней увеличилось до 34 человек, а более 55 000 человек было перемещено. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Из-за продолжающихся ливней уровень воды в реках Антананариву поднимается, и власти призывают жителей покинуть низинные районы столицы и прилегающие районы. Многие жители были эвакуированы на надувных моторных лодках.

Департамент метеорологии Мадагаскара предупредил в понедельник, что ливни продолжатся.

Шторм обрушился на Мадагаскар в выходные после того, как на острове уже несколько дней шли дожди, сообщило Национальное управление по управлению рисками и стихийными бедствиями. Большинство людей, которые остались без крыши над головой в результате наводнения, проживают в столичном районе Аналаманга, где много низинных районов находятся вблизи затопленных рек.

Национальная автомагистраль, которая соединяет Антананариву с крупнейшим портом страны Таматаве на восточном побережье, во многих местах была перерезана оползнями и прорвана плотина.

Тропический шторм переместился через Индийский океан на африканский континент также вызвал сильные ветры и дожди в северном Мозамбике.