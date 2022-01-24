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Украина согласовала позицию с Грузией относительно требований России к НАТО

Украина согласовала позицию с Грузией относительно требований России к НАТО

КИЕВ. 24 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его грузинский коллега Давид Залкалиани в ходе телефонного разговора в понедельник согласовали общую позицию относительно недопустимости уступок России по интеграции Украины и Грузии в НАТО. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины, пишет УНН.

Цитата

“Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани согласовали общую позицию: уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры также скоординировали дальнейшие шаги в отношениях обеих стран с Альянсом и ЕС”, — пишет прессслужба.

Детали

Сообщается, что в ходе диалога глава грузинской дипломатии выразил солидарность Грузии с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации, заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Он также подтвердил отсутствие намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского Посольства в Киеве.

Кулеба подробно проинформировал грузинского коллегу по актуальной ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, воплощения нашим государством и международными партнерами комплексного пакета сдерживание России от дальнейшей агрессии.

Сообщается, что собеседники уделили отдельное внимание развитию Ассоциированного трио и экономических проектов ГУАМ.

Отмечается, что Кулеба отдельно поднял вопрос соблюдения законных прав и интересов гражданина Украины Михеила Саакашвили. Министр призвал грузинские власти допустить к нему украинского врача для осуществления медицинского осмотра.

Контекст

17 декабря Россия прислала США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Запад должен ответить на требования Москвы на этой неделе.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, Грузия
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