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Президент Кипра запретил высокопоставленным госслужащим пользоваться роскошными автомобилями

Президент Кипра запретил высокопоставленным госслужащим пользоваться роскошными автомобилями

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Кипра отказался от планов предоставить бесплатное круглосуточное пользование роскошными автомобилями, которые финансируются государством, высшим государственным служащим на фоне протестов общественности по поводу траты денег налогоплательщиков. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Официальный представитель правительства Мариос Пелеканос заявил, что президент Никос Анастасиадис поручил Министерству финансов отменить решение после того, как принял во внимание опасения, что использование транспортных средств будет выходить за рамки официальных обязанностей государственных служащих и включать такие мероприятия, как семейные экскурсии и походы по магазинам.

Решения о предоставлении транспортных средств в пользование чиновникам, в том числе постоянным секретарям министерств, было принято после соглашения с профсоюзными деятелями о постепенном восстановлении привилегий, которые были урезаны из-за затягивания бюджетных поясов после финансового кризиса 2013 года, который едва не обанкротил страну.

Источник: УНН
Теги: госслужба, Кипр, автомобили
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