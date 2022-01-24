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Резников призвал украинцев определиться, как они могут помочь обороне государства

Резников призвал украинцев определиться, как они могут помочь обороне государства

Алексей Резников

КИЕВ. 24 января. УНН. Украинцам стоит определиться, каким образом они готовы присоединиться к обороне государства. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Цитата

“Я призываю граждан взвесить, в какой способ вы готовы присоединиться к обороне государства. ...есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. Формируя резерв ТрО, мы должны одновременно наполнять и повышаться качество резерва других компонентов Вооруженных Сил. У вас есть выбор", - заявил Резников.

Детали

Министр обороны отметил, что в ближайшее время начнется системное информирование граждан, желающих служить в Силах ТрО или соответствующем резерве, об алгоритме действий.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Алексей Резников
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