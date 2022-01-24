Сильное землетрясение всколыхнуло Гаити: один человек погиб, жители повыбегали на улицы

КИЕВ. 24 января. УНН. В понедельник на Гаити произошло землетрясение силой 5,3 балла и серия мелких толчков, в результате которых погиб один человек и, что заставили жителей южного полуострова карибской страны запаниковав выйти на улицы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Геологическая служба США сообщила, что первое землетрясение произошло в районе города Ле-Ке, за которым последовали толчки силой 4,4 и 5,1 балла в том же районе, всего через 6 месяцев после сильного землетрясения, что унес более 2000 жизней людей.

Согласно отчету гражданской защиты, "один человек погиб и многие получили ранения в Фонде-Негри в департаменте Нипп. Повреждены многочисленные дома", - говорится в сообщении.

Добавим

В августе землетрясение магнитудой 7,2 разрушило десятки тысяч домов, оставил семьи без крыши над головой под ливнями, что вынудило премьер-министра Ариэля Анри приостановить выборы, запланированные на ноябрь.

Гаити все еще восстанавливается после землетрясения 2010 года, в результате которого погибло более 200 000 человек.