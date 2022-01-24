В Кабмине ожидают, что МВФ в феврале пересмотрит программу для Украины

КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров Украины ожидает, что Международный валютный фонд пересмотрит программу для Украины в феврале этого года. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Мы работаем с МВФ. Фактически каждый день происходит сотрудничество министерств с миссией МВФ. Ожидаем в феврале следующего пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и работаем над будущим продолжением следующих программ МВФ”, — сказал Шмыгаль.

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Ранее Шмыгаль сообщал, что Кабинет министров Украины готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, которая должна начаться по истечению срока действия действующей программы Stand-By.

В Министерстве финансов предполагают, что следующая миссия Международного валютного фонда прибудет в феврале-марте.

Украина 24 ноября получила второй транш от Международного валютного фонда по программе Stand-By.

Завершения просмотра позволило Украине получить примерно 699 млн долларов США (500 млн SDR), в результате чего общий объем выплат в рамках текущей сделки составляет почти 2,8 млрд долларов США (2 млрд SDR).

18-месячную программу МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов было одобрено 9 июня 2020 года с целью поддержки платежного баланса и бюджета в то время, как власти Украины борется с последствиями шока от пандемии COVID-19. Эта программа должна консолидировать предыдущие достижения и способствовать продвижению Украины путем важных структурных реформ с целью минимизации ключевых уязвимостей.

Теперь действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.